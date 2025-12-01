自分らしいスタンスで動ける週。買い物運も◎。自分へのご褒美買いも楽します。仕事は過去に助けた人から嬉しい見返りがありそう。また、美容は腸内環境を整えることがミッションに。水分補給は抜かりなく。恋愛はピンクとベージュがモテ度をアップするラッキーカラーに。