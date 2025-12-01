調子に乗り過ぎなければまずまずな運気。仕事は、周囲と足並みを揃えると成功します。また、美活とレジャー運が○。美容ファーストなバカンスを楽しんでみては？金運は下手に欲張ると返って損しそう。気をつけて。恋愛は旅先や出張先などアウェイなスポットに出会いが。