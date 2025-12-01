クールな行動にツキあり。ストレスを顔に出すと更に流れが悪くなりそう。また、仕事も有益な情報をリークされないよう淡々とこなすと○。金運は好きなことが実益に繋がる暗示が。恋愛は新しい環境に出会いが潜んでいます。馴染みのお店を増やすなど世界を広げましょう。