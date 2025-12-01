美容運が好調。ずっと目指していた美を漸く手にできそう。また、仕事は年末までに片付けようと焦り返って時間をロスしがち。優先順位を決めて動きましょう。恋愛はアットホームなシーンに出会いが潜んでいます。ダークレッドもモテカラーに 。金運は週末から勝負運強し。