アクセル全開で行動できる週。ダイエットなど短期間で結果を出せそう。仕事は現状いい感じで進んでいる案件は流れを変えず突き進んで。また、休日はリュスクなショッピングにツキあり。恋愛は本命の人を見逃す恐れが。複数の人と会うより的を絞った婚活が進展しそう。