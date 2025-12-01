華やかな運気。特に週末から社交運も活発。懐かしい人たちと友情が復活する暗示も。仕事は、あなたがリーダーとなって動く案件に成功が潜んでいます。また、金運は自己投資にツキあり。恋愛は意外な場所に出会いがありそう。常におしゃれやメイクなどの手を抜かないこと。