仕事は長期のスパンで腰を据える案件に成功が潜んでいます。スキル取得の計画を立てるなども好機。健康は一度崩すと長引く気配が。無茶や無理はしないこと。また、金運は趣味の散財に気をつけて。恋愛は自然体で居られる人が運命パーソン。カップルはエンタメデートが◎。