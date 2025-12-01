波乱週。石橋を叩いて渡るなどいつもより慎重に動いて。また、メンタルの浮き沈みも激しそう。一人で過ごす時間を有効活用すると運気アップに。仕事は美容系の職種にチャンスが潜んでいます。恋愛は隙だらけで騙されやすい恐れが。初対面からやたら調子のいいタイプは警戒を。