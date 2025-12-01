家賃や住宅価格の高騰に加え、在宅ワークやライフスタイルの多様化によって、「住み替え」以外の住まい方を模索する人が増えています。その一つが、自宅の近くにもう1つ住まいをつくる「近距離2拠点」です。今回は、京都在住のイラストレーター・てらいまきさん夫妻が、自宅近くのアパートの一室を借り、仕事場としてリノベーションし“第二の拠点”を作った事例をご紹介します。実際にどう始め、どのように暮らしが変わったのかを