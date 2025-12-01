マーベル『ドクター・ストレンジ』などでお馴染みのベネディクト・カンバーバッチが、PC向け戦車アクションゲーム『World of Tanks』で実施されるゲーム内イベント「ホリデー作戦2026」公式アンバサダーに就任。本人出演の映像やコメントが届いた。 『World of Tanks』は、戦車による戦争をテーマとした、チームベースの大規模マルチプレイオンラインアクションゲ