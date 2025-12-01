香港の高層マンションで起きた大規模火災の死者は146人になりました。火元となった建物ではまだ遺体の捜索が始まっておらず、犠牲者はさらに増える恐れがあります。【映像】マンション内部の様子香港当局の発表によりますと、11月30日午後4時時点で死者の数は前日より18人増え146人に、けが人は79人になりました。また、連絡の取れていない40人以上が行方不明となっています。香港当局は600人に及ぶ災害対策チームで連日捜索