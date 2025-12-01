イスラエル軍が占領するヨルダン川西岸で、政府の承認を得ないままユダヤ人が土地を占拠する事態が起きている。礼拝堂や保育園を建て、「新たな街」が続々と出現しているのだ。国際社会から批判を浴びてもどこ吹く風で入植を続ける、ユダヤ人たちの理屈とは？※本稿は、共同通信外信部記者の平野雄吾『パレスチナ占領』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。ヨルダン川西岸の丘陵に広がるユダヤ人の「新たな街」岩が点在