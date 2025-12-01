サッカーのオランダ1部リーグで11月30日、フェイエノールトの上田綺世はアウェーのテルスター戦で前半25分に先制点を挙げ、今季リーグ戦14点目とした。後半37分までプレーし、渡辺剛はフル出場。試合は2―1で勝った。アヤックスの板倉滉はホームのフローニンゲン戦に先発したが、観客が大量の花火を打ち上げたため試合続行が不可能となった。代替日程は12月2日で、無観客で開催される。（共同）