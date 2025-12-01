BRUNO株式会社が展開する「コンパクトヘアドライヤー」が、『LDK the Beauty 2026年1月号』のベストコスメ Awards 2025にて、ドライヤー部門「コスメ・オブ・ザ・イヤー 2025」を受賞しました。さらに、同誌2025年10月号の「ヘアドライヤー部門ベストバイ」に続き、見事2冠を獲得。日常をととのえる美容家電として、編集部や専門家から高い評価を受けています。軽量なのにパワフル、そしてデザイン性にも