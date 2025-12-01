他人の証券口座を乗っ取り、不正に株価をつり上げたとして中国籍の男２人が金融商品取引法違反（相場操縦）などの容疑で逮捕された事件で、男らのグループが標的とした企業の株の売買を約２時間で終えていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、特定の銘柄に買い注文を連続して出す「買い上がり」という手法などで、短時間に株価をつり上げて高値で売り抜けたとみている。逮捕されたのは、貴金属輸出入会社「Ｌ＆Ｈ