インドネシア・スマトラ島で約1週間続いた豪雨により、大規模な洪水や土砂崩れが発生し、これまでに442人が死亡しました。【映像】洪水で浸水した住宅（各地の様子）11月24日から断続的な豪雨に見舞われているスマトラ島では、北部を中心に洪水や土砂崩れが相次いでいます。インドネシア国家防災庁によりますと、これまでの死者は442人、負傷者は646人に上っていて、今も400人以上の行方が分かっていないということです。