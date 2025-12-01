警察車両の赤色灯1日午前0時55分ごろ、北海道室蘭市仲町にある日本製鉄の製鉄所で「爆発音がする」と近隣住民から119番があった。道警や消防、日鉄によると、燃えたのは熱風炉と呼ばれる施設で、けが人の情報はなく、工場外への延焼もないとみられる。詳しい状況や原因を調べている。