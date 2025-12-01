きょう未明、神奈川県小田原市のマンションで火事があり、焼け跡から性別不明の遺体が見つかりました。近くに住む男性「角の部屋からの炎はすごかったですね。もうすごい火事だなって、びっくりしました」きょう午前2時すぎ、神奈川県小田原市栄町の6階建てのマンションで、「火が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。消防などによりますと、消防車などあわせて12台が出動して、火はおよそ3時間半後に消し止められまし