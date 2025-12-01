重慶市にある星匯両江芸術商業センターの広場に26日、中国の伝統建築に特徴的な赤い壁「紅壁」を模したスポットが登場した。中国新聞網が伝えた。この「紅壁」は全長80メートルにも及ぶ。周辺のイチョウ並木と美しいコントラストを構成し、市民や観光客に人気の撮影スポットとなっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）