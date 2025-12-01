Photo: 竹田賢治 この時期になると、服を重ね着する機会が多くなり、アウターやパンツ、パーカーと収納ポケットも多くなって、どんどんものを突っ込んでしまいがちです。突っ込んだものをそのままにしてしまって、気付かぬまま洗濯してしまったり、「あれがなくなった！」と大騒ぎしたりすることもしばしばあります。だからって「こんなに重ね着してるのに、カバンを持ち歩くのもなんかオシ