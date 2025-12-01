11月30日に開催されたJ1第37節で、ファジアーノ岡山が浦和レッズとホームで対戦。０−１で敗れた。2025シーズンのホーム最終戦を勝利で飾ることはできなかったものの、岡山は今季、１年を通して“J１フィーバー”に沸いた。ホームゲームはクラブ史上初めて、全試合でホームエリアのチケットが完売。浦和戦は、そのホームエリアのチケットが販売開始からわずか５分で売り切れ、今シーズン最多となる１万５千623人の入場者数を