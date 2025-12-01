◇オランダ1部フェイエノールト2―1テルスター（2025年11月30日オランダ・フェルゼン・ザイト）フェイエノールトのFW上田綺世(27)がアウェーのテルスター戦で先制点を決めて2―1の勝利に貢献した。ショートカウンターからの好機にゴール前右寄りの位置で後方から浮き球のパスを左足でトラップ。すかさず右足でシュートを放ってネットを揺らした。リーグ戦では11月1日のフォレンダム戦以来、3試合ぶりの14点目で公式戦