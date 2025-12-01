エストレラ戦でフル出場したスポルティングの守田英正＝30日（ロイター＝共同）サッカーのポルトガル1部リーグで11月30日、スポルティングの守田英正はホームのエストレラ戦で3―0の後半9分に味方の得点をアシストし、フル出場した。チームは4―0で快勝した。（共同）