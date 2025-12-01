お話を交わされる様子（C）武⽥⼀義・⽩泉社／2025「ペリリュー −楽園のゲルニカ−」製作委員会 愛子内親王殿下がこのほど、都内で行われた映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』（12月５日公開）チャリティ上映会にご出席され、板垣李光人、中村倫也らがお出迎えした。上映会には、久慈悟郎監督、原作・共同脚本の武田一義さん、そして、上野賢一郎厚生労働大臣、ピーター・アデルバイ駐日