【中国】 RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）10:45 予想50.6前回50.6（RatingDog製造業PMI) 【トルコ】 実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）16:00 予想4.3%前回4.8%（前年比) 【スイス】 小売売上高（10月）16:30 予想N/A前回1.5%（前年比) 【香港】 小売売上高（10月）17:30 予想N/A前回5.9%（価格・前年比) 予想N/A前回4.8%（数量・前年比) 【ユーロ圏】