30日午後11時55分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度2の地震がありました。震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは3.9でこの地震による津波の心配はありません。県内で観測された地震は以下の通り【震度2】浜松市天竜区【震度1】浜松市中央区浜松市浜名区 磐田市 掛川市湖西市