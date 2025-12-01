マインツ戦で競り合うフライブルクの鈴木唯＝フライブルク（共同）【フライブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで11月30日、フライブルクの鈴木唯人はホームのマインツ戦でチームの3点目をアシストし、4―0の快勝に貢献した。後半24分までプレー。マインツの佐野海舟と川崎颯太はフル出場した。アイントラハト・フランクフルトの堂安律は1―1で引き分けたホームのウォルフスブルク戦にフル出場した。