【ラ・リーガ第14節】(モンティリビ)ジローナ 1-1(前半1-0)R・マドリー<得点者>[ジ]アゼディン・ウナヒ(45分)[R]キリアン・ムバッペ(67分)<警告>[ジ]パウロ・ガッサニーガ(42分)、アゼディン・ウナヒ(59分)、ブラディスラフ・バナト(74分)観衆:14,005人