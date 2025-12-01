病的な状態を示す「依存」は、さまざまな対象に生じます。スマホ依存の問題は、「スマホを使ってすること」への依存ととらえられます。ゲームであったり、SNSであったり、オンラインカジノを含めたギャンブルであったりと、していることは人それぞれです。だれもが陥りやすいものだからこそ知っておきたい、スマホ依存の実態と予防のしかた、抜け出し方を解説した『スマホ依存がわかる本 ゲーム、ギャンブル、SNS依存から抜け出す