“小学生ホスト”として大炎上した琉ちゃろの母・ちいめろが、家族の姿をYouTubeで発信し続ける理由を明かした。【映像】激変した元"小学生ホスト"琉ちゃろ 爽やか高校生になった現在の姿11月28日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。