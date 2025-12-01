人気K-POPグループ『MADEIN S（メイディンエス）』と『H1-KEY（ハイキー）』が、日韓のプロ野球レジェンドが一堂に会するイベント「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」にゲスト出演。エスコンフィールドHOKKAIDOに詰めかけた満員の観客に圧巻パフォーマンスを披露した。【映像】MADEIN SとH1-KEYが“へそ出しスタイル”でエスコン降臨2組はまず、試合前に行われたミニライブでスタジアムのボルテージを