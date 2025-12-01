田牧そらが主演を務め、秋田汐梨が共演するドラマ『今日もカレーですか？』が、テレビ東京系にて12月29日24時に放送されることが決まった。田牧はテレビ東京初主演。【写真】田牧そらが演じる主人公、原作での姿は？原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙子による同名漫画を実写化する本作は、大学進学を機に上京してきた女子大生・黒部ちな（田牧）が、カレー愛あふれる遠藤夏美（秋田）や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレ