ビリャレアル戦でパスを出すレアル・ソシエダードの久保＝サンセバスチャン（共同）【サンセバスチャン（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで11月30日、レアル・ソシエダードの久保建英はホームのビリャレアル戦で0―2の後半15分に味方のゴールをアシストし、同40分までプレーした。チームは2―3で競り負け、6試合ぶりの黒星を喫した。