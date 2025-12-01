【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで11月30日、リバプールの遠藤航はアウェーのウェストハム戦でベンチ入りしたが、出番がなかった。チームは2―0で勝った。ブライトンの三笘薫は2―0で快勝した敵地でのノッティンガム・フォレスト戦でベンチ外だった。