北海道警や消防などによると、1日午前0時55分ごろ、北海道室蘭市仲町にある日本製鉄の製鉄所で「爆発音がする」と近隣住民から119番があった。熱風炉と呼ばれる施設が燃えた。けが人の情報はない。道警などが状況を調べている。