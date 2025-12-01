¸ÅÊ¯¤Ï¤Ê¤¼Â¤¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©µðÂç²½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ø¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÊ¯¤¬¸½¤ì¤Æ¤«¤é¸ÅÊ¯»þÂå¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÊÔÇ¯ÂÎ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ææ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÍ­ÎÏ»áÂ²¤¬¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤Èº§°ù¤ò·ë¤ó¤ÀÍýÍ³¡Ä¸ò°×¥ë¡¼¥È¤ÎÍø¸¢¤ò¤á¤°¤ë¸ÅÂå¤Î¡Ö¶î¤±°ú¤­¡×¡Ó¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¥ä¥Þ¥È¤Î³ÆÃÏ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¾¾ÌÚÉðÉ§¡Ø¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÎò»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ