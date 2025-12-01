俳優・三浦友和（73）が21日、自身のインスタグラムを更新し、28日に公開された映画「ナイトフラワー」を称賛した。 【写真】2人の女優の“前”でにっこり後輩たちをたたえた三浦友和 ポスターの前でほほ笑む画像を掲載。「前評判の高さにめったに行くことのない関係者試写におじゃましました。」と明かした。続けて「なるほど、とにかくこのポスターのお二人が本当に素晴らしい！」と主演の北川景子（3