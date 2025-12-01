米プロバスケットボール、NBAの2025−26年シーズンは10月21日（日本時間22日）に開幕した。第二次世界大戦後の1946年に発足したNBAにとって80回目のシーズン。ロサンゼルス・レイカーズの八村塁の活躍に期待する日本人ファンも多いだろう。NBAを頂点に、日本でもBリーグからミニバスケットボールまで幅広く親しまれているバスケットボールというスポーツは、米国東部マサチューセッツ州スプリングフィールドのYMCAで考案され、