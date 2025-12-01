記録的な猛暑となった夏が終わっても、秋の前半は季節の進みが遅れ、厳しい残暑が長引いた。しかし秋の後半に入ると一転して寒気が南下し、急に冬の気配が強まり始めている。今冬はどうなるのか。キーワードは「強烈寒波」「ドカ雪」「寒暖差」である。気象庁の最新の3か月予報に加え、海水温や偏西風などの専門的な視点から、今冬の特徴を深掘りしていく。ラニーニャ傾向で強烈寒波今冬は強烈な寒波にたびたび見舞われそうだ。冬