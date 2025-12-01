12月1日に24歳の誕生日を迎えられた愛子さま。天皇家の長子というお立場の中で、品位と優しさを兼ね備えたプリンセスへと成長された。そんな愛子さまのご成長を振り返りつつ、お人柄がうかがえるエピソードをご紹介する「愛子さまのロイヤルトリビア」。【貴重写真】ミニーマウスにたじたじになる4歳の愛子さま初めての海外の行き先は？推し力士の名前は？演奏される楽器は？今回は誕生から中等科時代までの前編になります。ト