一人で月に1億円を稼ぎ出した10月7日夜、フィリピンの首都・マニラから南へ約100km離れた田舎町・キャンデラリアで大捕物があった。敷地面積50m2ほどの2階建ての一軒家に、入国管理局の職員と警察官がなだれ込み、なかにいた5人の男女が一網打尽にされた。いずれも日本人で、同じ詐欺グループのメンバーだった。筆者が入管から入手した逮捕時の映像には、悔しそうな表情を浮かべる一人の女が映っていた。この女こそ、グループを束