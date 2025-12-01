残念ながら昨今、クマの被害のニュースが冬の「風物詩」になりつつある。クマは冬眠に入る前の10月から11月中旬までにかけて、食べ物を求めて凶暴になる習性があるとのことで、執筆中である現在、11月15日前後がピークなのかもしれない。国の関係省庁の最新の被害状況の数字を見ると、25年度上半期（4〜9月）のクマの出没件数は2万792件で、過去5年間で最多。死者は13人と既に上半期の段階で、過去最悪となっている。こうした忌ま