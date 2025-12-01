三井住友カードは、旅行サイト「Vトリップ」でポイント還元キャンペーンを11月4日から12月14日まで開催している。期間中に国内ホテルまたは海外ホテルを予約し、1予約あたり100ポイント以上を予約代金に充当して対象カードで決済してチェックアウトまで完了すると、予約代金にVポイントを充当した額の20％をカード利用代金にキャッシュバックする。上限は予約1回あたりの対象カード決済額の20％、かつ本会員1人につき10,000円まで