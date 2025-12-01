ファジアーノ岡山のフィーバーぶりが凄まじい。J１元年の今シーズンはクラブ史上初めて、ホームゲーム全試合でホームエリアのチケットが完売するという快挙を達成した。そして今季のホーム最終戦となった11月30日のJ１第37節・浦和レッズ戦（０−１）は、チケットが全席完売。１万５千623人のファンがスタジアムに駆けつけ、今シーズン最多の入場者数を記録した。 またこの試合前には、スタジアムの外も大いに賑わっ