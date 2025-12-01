きょうは前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過する影響で、近畿北部や北陸、東北日本海側と北海道では雨が降る時間帯があり、所によっては雷を伴うでしょう。沖縄も雨となりそうです。その他の地域はおおむね日ざしが届く見込みです。また、各地で黄砂の飛来が予想されています。最高気温は全国的に平年より高く、関東から西では20度を超える地点が続出しそうです。この季節外れの温かさは長続きせず、週後半には寒気