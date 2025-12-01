突然ですが、「早大」が何の略か知っていますか?卒業生は即答できるはず…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「早稲田大学」でした！「早大」とは、東京都新宿区に本部を置く私立大学である「早稲田大学」を指す略語で、学生や受験生の間では日常的に用いられている呼び方です。早稲田大学は1882年に大隈重信によって創設され、自由と独立の精神を重んじる校風で知られています。政治経済学部をはじめとする文・理・スポ