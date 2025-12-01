その時、人はどのように受け容れてゆくのか──E・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間』を、島薗進さんが解説 死に向き合う人々や、死別の悲しみに沈む人々を支えるには、何が必要なのか──。2025年12月のNHK『100分de名著』では、終末期患者の心理的経過を記録したエリザベス・キューブラー・ロスの『死ぬ瞬間』を、宗教学者、東京大学名誉教授の島薗進さんが紹介します。医療現場で死を扱うことが避けられ