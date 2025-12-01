赤字経営病院の増加、美容外科医の増加2025年11月26日、厚生労働省は『医療経済実態調査』（2024年度）を発表。これは、病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らかにするための基礎資料となる。この最新版で、約60％の一般病院が赤字に陥っていると報じられた。その背景には物価高や賃上げが関係していることが推測される。とはいえ、病院全てが赤字というわけではなく、入院のためのベッド数が多