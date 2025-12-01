先日、気の合う友人とラウンドしていたら、「同じように打ってるつもりなのにフックがでたり、スライスがでたり。同じミスショットが続くならまだしも、なんでなの？」と質問されたので、少し考えてみたいと思う。 結論からいうと、同じクラブ、同じ構え、同じスイングであれば同じ打球が出るはず。だとすれば「同じように打っているつもり」の”つもり”の部分に答えがありそうだ。「同じクラブ」という部分はズレようが