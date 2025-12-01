戦後80年の今年、戦争に関する本が多く刊行されました。あの戦争はなぜ起きたのか？どのように戦費を調達したのか？戦没者が多かった世代はその後をどう生きたのか？現代新書でも、さまざまな角度から戦争に迫る本が出ており、大きな反響を呼んでいます。ここでは、そのなかから５つの書目を紹介していきます。小野圭司『太平洋戦争と銀行』【読み始めたら止まらない!誰も知らない「戦争経済史」】植民地経営から戦費調達、敗戦後